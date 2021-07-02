Эксперты стран СНГ согласовали проект Плана мероприятий по проведению Года культурного наследия

Эксперты государств – участников Содружества Независимых Государств согласовали проект Плана мероприятий по проведению в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия в СНГ.

Эксперты государств – участников Содружества Независимых Государств согласовали проект Плана мероприятий по проведению в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия в СНГ.

Как передает Report со ссылкой на сайт Исполнительного комитета Содружества, в заседании экспертной группы, которое прошло 1 июля в онлайн-режиме, приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Секретариата Совета МПА СНГ, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Исполкома СНГ.

Рассмотрев поступившие от государств поправки к проекту Плана мероприятий, эксперты доработали документ. Было решено внести его в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

Проект Плана мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия разработан во исполнение Решения Совета глав государств СНГ об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2022 года Годом народного творчества и культурного наследия, 2023 года – Годом русского языка как языка межнационального общения.

План состоит из шести разделов и включает более ста мероприятий общегуманитарной направленности, по сохранению традиций народного творчества, историко-культурного наследия, культурного наследия в области искусств, литературы, а также в области спорта и туризма.