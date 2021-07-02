О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперты стран СНГ согласовали проект Плана мероприятий по проведению Года культурного наследия

Эксперты стран СНГ согласовали проект Плана мероприятий по проведению Года культурного наследия Эксперты государств – участников Содружества Независимых Государств согласовали проект Плана мероприятий по проведению в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия в СНГ.
Kультурная политика
2 июля 2021 г. 16:12
Эксперты стран СНГ согласовали проект Плана мероприятий по проведению Года культурного наследия

Эксперты государств – участников Содружества Независимых Государств согласовали проект Плана мероприятий по проведению в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия в СНГ.

Как передает Report со ссылкой на сайт Исполнительного комитета Содружества, в заседании экспертной группы, которое прошло 1 июля в онлайн-режиме, приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Секретариата Совета МПА СНГ, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Исполкома СНГ.

Рассмотрев поступившие от государств поправки к проекту Плана мероприятий, эксперты доработали документ. Было решено внести его в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

Проект Плана мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия разработан во исполнение Решения Совета глав государств СНГ об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2022 года Годом народного творчества и культурного наследия, 2023 года – Годом русского языка как языка межнационального общения.

План состоит из шести разделов и включает более ста мероприятий общегуманитарной направленности, по сохранению традиций народного творчества, историко-культурного наследия, культурного наследия в области искусств, литературы, а также в области спорта и туризма.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Компании США вовлечены в процесс восстановления возвращенных территорий - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:59
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
2 июля 2021 г. 14:29
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 11:30
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
Посол: Азербайджан пригласил Беларусь принять участие в восстановлении освобожденных территорий
2 июля 2021 г. 10:11
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции
1 июля 2021 г. 11:58
Атешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
ФотоАтешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
30 июня 2021 г. 17:27
Украинский депутат: Интересно перенимать опыт, успешно реализованный в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Украинский депутат: Интересно перенимать опыт, успешно реализованный в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
30 июня 2021 г. 14:00
Мухтар Бабаев: На наш протест в связи с загрязнением Охчучая нет реакции    
Мухтар Бабаев: На наш протест в связи с загрязнением Охчучая нет реакции    
30 июня 2021 г. 13:26
Украинский депутат о службе ASAN: Вы ушли от нас намного вперед - ВИДЕО
Украинский депутат о службе ASAN: Вы ушли от нас намного вперед - ВИДЕО
30 июня 2021 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi