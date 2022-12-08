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Эксперт: Все факты разрушения памятников культуры на освобожденных землях должны быть расследованы

Эксперт: Все факты разрушения памятников культуры на освобожденных землях должны быть расследованы Необходимо обеспечить выполнение международных конвенций и следить за их имплементацией.
Kультурная политика
8 декабря 2022 г. 11:40
Эксперт: Все факты разрушения памятников культуры на освобожденных землях должны быть расследованы

Необходимо обеспечить выполнение международных конвенций и следить за их имплементацией.

Как сообщает Report, об этом профессор Университета Аризоны Леонард Хаммер заявил на Международной научной конференции на тему "Роль конвенций ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения" при совместной организации Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Национального комитета ICOMOS Азербайджана и Института развития и дипломатии Университета ADA.

По его мнению, бюрократические факторы мешают полноценной реализации международными организациями своих задач и обязательств, в том числе и ЮНЕСКО. Например, по его мнению, визит миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории Азербайджана, это прежде всего огромный бюрократический процесс.

"На освобожденных территориях разрушено много культурных объектов, и все эти факты нуждаются в тщательном расследовании", заявил Л. Хаммер.

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