Эксперт: Все факты разрушения памятников культуры на освобожденных землях должны быть расследованы

Необходимо обеспечить выполнение международных конвенций и следить за их имплементацией.

Необходимо обеспечить выполнение международных конвенций и следить за их имплементацией.

Как сообщает Report, об этом профессор Университета Аризоны Леонард Хаммер заявил на Международной научной конференции на тему "Роль конвенций ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения" при совместной организации Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Национального комитета ICOMOS Азербайджана и Института развития и дипломатии Университета ADA.

По его мнению, бюрократические факторы мешают полноценной реализации международными организациями своих задач и обязательств, в том числе и ЮНЕСКО. Например, по его мнению, визит миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории Азербайджана, это прежде всего огромный бюрократический процесс.

"На освобожденных территориях разрушено много культурных объектов, и все эти факты нуждаются в тщательном расследовании", заявил Л. Хаммер.