Егяна Сальман: Вы всегда можете услышать азербайджанскую речь, гуляя по городам Израиля - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с директором Азербайджанского культурного центра в израильском городе Афула при ассоциации "АзИз", членом Координационного совета азербайджанцев мира Егяной Сальман.

- Как Вы оцениваете работу азербайджанской диаспоры в Израиле в целом и Культурного центра в частности за прошедший год? Какие важные мероприятия были проведены Центром?

- Во-первых, я хочу сразу отметить, что Азербайджанский культурный центр является частью одной большой структуры, которая объединяет общину выходцев из Азербайджана и называется Международная ассоциация Азербайджан-Израиль "АзИз". Так что всё, что мы делаем, это почти всегда совместные проекты. Сюда входят мероприятия по популяризации среди израильтян истории, культуры и национальных традиций Азербайджана, а также особенности развития Азербайджана на современном этапе. Несмотря на то, что "АзИз" - это неполитическая организация, мы, тем не менее, делаем всё, чтобы донести правильную информацию о том, как начинался нагорно-карабахский конфликт, какую роль в этом играет Армения и в какой ситуации оказался Азербайджан из-за захватнической политики армянских националистов. Если говорить очень коротко, то мы проводим самые разнообразные мероприятия культурно-просветительского характера, целью которых является хоть как-то повлиять на сознание общественности, которое перенасыщено дезинформацией, подаваемой на протяжении десятилетий армянскими пропагандистами. И на этом пути мы столкнулись с почти непреодолимым препятствием, которое называется "сложившийся стереотип". Люди с радостью и пониманием принимают всё новое, но эти же люди нехотя и с большим трудом воспринимают информацию, которая противоречит давно сложившемуся представлению о том или ином явлении или ситуации. Именно поэтому сложность нашей работы в разы усложняется и нам требуются колоссальные усилия для того, чтобы нас не только слушали, но и поняли, поверили и изменили укоренившееся в сознании противоположное мнение.

На протяжении многих лет наша организация работает в этом направлении, можно сказать, в режиме "нон-стоп". Мы проводим мероприятия, связанные с литературой, музыкой, азербайджанскими национальными праздниками, проводим встречи, посвящённые знаменательным датам в истории Азербайджана, а также трагическим страницам в судьбе азербайджанского народа, связанным с событиями последних десятилетий. Однако большая часть наших мероприятий посвящена богатейшей культуре Азербайджана, поскольку именно культура может проложить кратчайший путь к познанию народа.

- Сколько выходцев из Азербайджана сегодня насчитывается в Израиле и насколько они активны в жизни страны?

- Я не могу назвать точную цифру, постольку-поскольку такой учёт на государственном уровне в Израиле не ведётся. Израиль – это страна эмигрантов, причём границы его всегда открыты как для въезда, так и для выезда, и именно поэтому не может быть фиксированного числа представителей той или иной общины. Приблизительно же, я думаю, что выходцев из Азербайджана в настоящее время здесь может быть не менее, чем 50-60 тыс. человек.

- Проводятся ли Центром курсы обучения азербайджанскому языку и насколько в них есть заинтересованность?

- Курсов азербайджанского языка нет, но вы всегда можете услышать азербайджанскую речь, гуляя по городам Израиля. Наверное, просто пока нет необходимости в организации специальных курсов, ведь для большинства наших соотечественников азербайджанский пока остаётся языком повседневного общения.

- Насколько активно участвуют дети выходцев из Азербайджана в жизни диаспоры? Какие мероприятия проводятся для повышения у них знаний об Азербайджане?

- На этот вопрос невозможно ответить однозначно. Дело в том, что здесь наблюдаются совершенно разные случаи – в некоторых семьях дети моментально интегрируются в израильское общество и отдаляются от азербайджанской культуры, а в некоторых случаях можно увидеть, что как взрослые, так и их домочадцы, успешно вливаясь в новую для себя культуру, сохраняют азербайджанскую самоидентификацию, причём наблюдается много случаев, когда это происходит по прошествии определённого периода, когда дети начинают взрослеть – наверное, зов крови или тяга к корням полнее ощущается с началом взросления. Я вижу по своим детям, которые сейчас стали более активно интересоваться азербайджанской культурой, вспоминать азербайджанский язык и даже готовить блюда азербайджанской кухни.

- Насколько известно, Вы также организовываете туристические поездки для граждан Израиля в Азербайджан. Насколько популярны эти туры?

- В настоящее время Азербайджан стал очень популярен для израильских любителей путешествовать. Поездки в Азербайджан стали привлекать не только уроженцев Азербайджана, но и выходцев из самых разных стран, проживающих в Израиле. Я не организовываю туры, но тоже стараюсь внести свою лепту в популяризацию туризма в Азербайджан.

- В целом, насколько информированы израильтяне об Азербайджане, особенно по сравнению с прошлыми годами?

- Я предпочитаю быть осторожной с оцениванием уровня информированности израильтян в этой области, но с уверенностью могу сказать, что для нас это непочатый край работы. Да, мы активизировались, наша организация внесла огромный вклад в дело распространения правдивой информации об Азербайджане в израильском обществе, но ведь и армяне не спят. Наблюдая за нашей активностью, армянский агитпроп с ещё большими усилиями продолжает распространять свою ложь и это у них хорошо получается, главным образом потому, что у них имеется огромный опыт в этом деле. Армянская община Израиля основана несколько сот лет тому назад и в силу этого у них имеются связи в самых разных структурах, а это, как известно, играет чуть ли не первостепенную роль для продвижения своих интересов в любом современном обществе. Ну, и немаловажное значение имеет, как я говорила выше, то, что им не надо менять сложившиеся стереотипы, а достаточно лишь "добавлять новые зёрна в уже подготовленную почву", причём, как всем известно, в этом направлении они не брезгуют никакими методами, вплоть до распространения откровенной лжи.

- Насколько активно армянское лобби в Израиле и что предпринимает азербайджанская диаспора для противостояния армянской провокации?

- Как я уже отметила выше, армянское лобби весьма активно в Израиле, как, впрочем, и в любой другой стране. Армяне пытаются вмешиваться и организуют провокации на наших мероприятиях, посвящённых памяти Ходжалы, и на тех встречах, где речь идёт об успехах в азербайджано-израильских отношениях, кстати эта тема постоянно их раздражает. Не могу сказать, что мы предпринимаем специальные меры для противостояния, но стараемся всегда быть начеку, чтобы не дать им помешать провести запланированное мероприятие на должном уровне. Так было уже несколько раз, в том числе в президентском лесу в Иерусалиме на мероприятии по высадке сада памяти жертв Ходжалы в прошлом году, так же было в Кнессете, на встрече представителей нашей диаспоры с членами Кнессета, когда провокаторы пытались организовать ажиотаж или попросту озвучивать и распространять свою лживую пропаганду.

- Какие новинки ожидаются в деятельности диаспоры и Центра?

- Мне не хотелось бы раскрывать наши планы, но смею Вас заверить, что мы постоянно ищем новые формы и планируем яркие запоминающиеся мероприятия, которые не проходят незамеченными в Израиле, да и далеко за его пределами.

- По чему больше всего скучают выходцы из Азербайджана в Израиле?

- Думаю, не ошибусь, если скажу, что мы скучаем по всему, чем жили и дышали. Это и памятные, дорогие сердцу улицы, парки, школа, любимые места отдыха, а также и привычный когда-то образ жизни, т.е. частые встречи с друзьями, походы в кино и в театры, посиделки в честь праздников и семейных торжеств и многое-многое другое, что может быть только в родном пространстве среди тех, с кем тебя объединяет общая духовность или то, что называют "ментальность". Куда бы мы ни уезжали, сколько бы лет мы ни жили вдали от родины, наш национальный характер и специфические особенности, обусловленные первоначальной средой обитания, останутся с нами до самых последних дней. Ведь не зря же говорят "от себя не убежишь".