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Джазовые импровизации осени: 17 октября стартует Baku Jazz Festival-2024

Джазовые импровизации осени: 17 октября стартует Baku Jazz Festival-2024 С 17 октября в столице стартует Baku Jazz Festival-2024.
Kультурная политика
17 октября 2024 г. 11:29
Джазовые импровизации осени: 17 октября стартует Baku Jazz Festival-2024

С 17 октября в столице стартует Baku Jazz Festival-2024.

Как сообщает Report, с 17 по 27 октября в Международном центре мугама, Национальной консерватории, Концертном зале Jolly Joker, клубе в отеле Fairmont Baku, Азербайджанской дипломатической академии (ADA) прозвучат джазовые композиции в исполнении известных музыкантов.

Помимо концертов и джем-сейшенов, в программу фестиваля входят мастер-классы, встречи со звездами джаза, а также разнообразные выставки и презентации. В частности, состоится выставка "Джаз на шелке", фотовыставка Best World Jazz Photo, презентация книги Бахрама Багирзаде "Джаз для детей" и др.

Каждый Baku Jazz Festival - это продуманная до мельчайших деталей гармоничная программа, способная удовлетворить изыски самого капризного меломана. В этом году на фестивале будут представлены такие направления, как традиционный джаз, этно-джаз, босанова, джаз-рок.

В разные годы в бакинских джазовых фестивалях участвовали такие известные джазовые певцы, музыканты, композиторы, как Дайана Кролл, Эл Ди Меола, Чарльз Ллойд, Кейко Мацуи, Shakatak, Jazzanova, Fourplay.

Главным украшением этого фестиваля станет выступление трио Interplay и американской певицы Шерил Райли.

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Версия на азербайджанском языке Payızın caz improvizasiyaları: "Baku Jazz 2024" festivalı başlayır

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