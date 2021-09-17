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Джазовые музыканты из Нидерландов выступили в Баку

Джазовые музыканты из Нидерландов выступили в Баку Джазовые музыканты из Нидерландов выступили 17 сентября в рамках Бакинского международного джазового фестиваля 2021.
Kультурная политика
17 сентября 2021 г. 21:30
Джазовые музыканты из Нидерландов выступили в Баку

Джазовые музыканты из Нидерландов выступили 17 сентября в рамках Бакинского международного джазового фестиваля 2021.

Как передает Report, нидерландские музыканты Линда Блоемхард и Тимоти ван дер Хольст исполнили ряд композиций в стиле электро-джаз.

Бакинский международный джазовый фестиваль 2021 года проходит с 10 по 18 сентября в Баку. Наряду с азербайджанскими музыкантами, на фестивале выступают известные исполнители из различных стран.

В ходе фестиваля состоялись выступления пианиста-виртуоза Исфара Сарабского, уникального саксофониста Раина Султанова, группы Эльвина Баширова, трио Эльбая Мамедзаде, трио Кристофа Лауэра из Германии, группы "Анна Кашина и Jazz Du Soliel" из России, Маи Бараташвили из Грузии, Синем Исламоглу из Турции и других мастеров джаза.

Мероприятие организовано в соответствии с правилами пандемии. Невакцинированные от COVID-19 лица на концерты не допущены.

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Версия на английском языке Dutch jazz musicians perform in Baku
Версия на азербайджанском языке Niderlandlı caz ustaları Bakıda konsert verib

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