​Джавану Зейналлы предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

21 декабря, 2015 20:30

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Джаванширу Мирзамамед оглу Зейналлы персональной пенсии президента Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена Д.Зейналлы за заслуги в развитии эстрадной музыки в Азербайджане. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.