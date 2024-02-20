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Джаваншир Гулиев: Я в порядке и чувствую себя лучше, чем прежде

Джаваншир Гулиев: Я в порядке и чувствую себя лучше, чем прежде Сейчас я в порядке, можно сказать, чувствую себя как прежде. За все это время мне сделали три операции, операцию на сердце, мозге и брюшной полости.
Kультурная политика
20 февраля 2024 г. 23:18
Джаваншир Гулиев: Я в порядке и чувствую себя лучше, чем прежде

"Сейчас я в порядке, и, можно сказать, чувствую себя лучше, чем прежде. Мне сделали три операции - на сердце, мозге и брюшной полости".

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV сказал заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Гулиев, которому по поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку в лечении в Турцию.

Композитор выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева и президенту Фонда, первому вице-президента Мехрибан Алиевой за оказанное ему высокое внимание и заботу: "Главное - была оказана своевременная помощь. Я благодарен всем, кто поддержал меня в такое трудное время".

Дж.Гулиев заявил, что вернется в Баку после завершения лечения. Он также прокомментировал свое отношение к ложной информации о своем здоровье: "Пожалуйста, не верьте слухам. Тем более, если это касается здоровья людей".

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Версия на азербайджанском языке Cavanşir Quliyev: Hazırda yaxşıyam, demək olar, əvvəlki vəziyyətə dönmüşəm

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