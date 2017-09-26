Двое лиц награждены почетным званием "Заслуженный артист"

26 сентября, 2017 19:18

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Азербайджанского государственного музея музыкальный культуры почетного звания "Заслуженный артист". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в пропаганде музыкального наследия Азербайджана следующим лицам присвоено почетное звание "Заслуженный артист": Абдуллаеву Давуду Бахтияр оглу Рагимовой Фазиле Вагиф гызы. Другим распоряжением главы государства, за плодотворную деятельность в пропаганде азербайджанской музыкальной культуры Алла Гаджи Ага гызы Байрамова награждена медалью "Терегги".

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