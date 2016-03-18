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    ​Двое должностных лиц Управления культуры и туризма города Баку освобождены от занимаемой должности

    Еще двое сотрудников получили выговор

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Управление культуры и туризма города Баку объявило выговор сотрудникам ряда находящихся в его подчинении учреждений культуры.

    Об этом сообщили Report в Управлении культуры и туризма.

    По результатам проверок директор Дома культуры поселка Кюрдаханы Мамедова Айгюн Мехман гызы получила письменное предупреждение, директору Дома культуры поселка Бибиэйбат Бахтияровой Гюнель Махир гызы и директору Бинагадинского центрального дома культуры Аббасовой Зивяр Айдын гызы объявлен выговор.

    В то же время директор Дома культуры поселка Амираджан Байрамова Афаг Санан гызы и директор Дома культуры им. Г.Аббасова Гадимов Камал Камиль гызы освобождены от занимаемой должности. 

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