​Двое должностных лиц Управления культуры и туризма города Баку освобождены от занимаемой должности

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Управление культуры и туризма города Баку объявило выговор сотрудникам ряда находящихся в его подчинении учреждений культуры.

Об этом сообщили Report в Управлении культуры и туризма.

По результатам проверок директор Дома культуры поселка Кюрдаханы Мамедова Айгюн Мехман гызы получила письменное предупреждение, директору Дома культуры поселка Бибиэйбат Бахтияровой Гюнель Махир гызы и директору Бинагадинского центрального дома культуры Аббасовой Зивяр Айдын гызы объявлен выговор.

В то же время директор Дома культуры поселка Амираджан Байрамова Афаг Санан гызы и директор Дома культуры им. Г.Аббасова Гадимов Камал Камиль гызы освобождены от занимаемой должности.