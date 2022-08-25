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Древний храм албанской эпохи в Балакене может исчезнуть с лица земли

Древний храм албанской эпохи в Балакене может исчезнуть с лица земли Храм Нур, расположенный на территории села Талалар Балакенского района Азербайджана и отличающийся своей уникальностью, находится на грани исчезновения, так как заброшен и разрушается.
Kультурная политика
25 августа 2022 г. 16:15
Древний храм албанской эпохи в Балакене может исчезнуть с лица земли

Храм Нур, расположенный на территории села Талалар Балакенского района Азербайджана и отличающийся своей уникальностью, находится на грани исчезновения, так как заброшен и разрушается.

Как сообщает северо-западное бюро Report, этот храм является самым уникальным из раннехристианских памятников албанской эпохи.

Он имеет прямоугольную форму и состоит из двух частей - 10-метрового молитвенного зала и башни Зей, построенной в 9-11 веках.

Предположительно памятник был построен в V веке.

По словам историка Акифа Мамедли, этому величественному храму, возможно, 1500 лет: "То, что памятник сохранился до наших дней, связано с использованием в его строительстве речного камня, жженного кирпича и известкового раствора. Но храм уже сколько времени находится в заброшенном состоянии, что и приводит к его разрушению. Еще 30 лет назад величественные колонны башни Зей, которые также служили опорой для стен храма, стали разрушаться. В настоящее время одна из колонн башни практически разрушена. Если памятник не отреставрируют, в ближайшее время он может полностью разрушиться".

В ответ на запрос местного бюро Report в Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры заявили, что исторический памятник - храм Нур находится под охраной государства.

"Памятник был включен в инвестиционный список. Поэтапный ремонт и восстановление памятников, включенных в этот список, может быть обеспечено после выделения средств", - отметила заведующая отделом Нурида Аллахъяр.

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