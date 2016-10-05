Посол России: Сергей Есенин - органическая часть азербайджанской культуры

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Выставка экспонатов Музея-заповедника Сергея Есенина из Рязанской области в Баку является особенной, так как это первая зарубежная выставка музея за рубежом.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин на церемонии открытия выставки в Российском информационно-культурном центре в Баку, приуроченной к 121-й годовщине со дня рождения известного русского поэта Сергея Есенина.

"Это очень хорошо и справедливо, что Азербайджан выбран первой страной для выставки. Есенин в Азербайджане - это не просто декорация или часть культурного взаимодействия наших стран, он органическая часть азербайджанской культуры. Поэтому Азербайджан справедливо заслужил это право", - подчеркнул дипломат.

По его словам, открытие выставки может послужить началу взаимодействия между специалистами по творчеству Сергея Есенина.

В свою очередь замминистра культуры и туризма Азербайджана Севда Мамедалиева назвала открытие выставки "знаменательным событием".

"Есенин настолько близок нашим сердцам, что в Азербайджане его считают своим", - подчеркнула она.

Замминистра отметила, что между Россией и Азербайджаном завязаны теснейшие связи благодаря духу сотрудничества и братству между народами, что является заслугой деятельности президентов обеих стран.

"Между Азербайджаном и Россией создано стратегическое сотрудничество и огромную роль в налаживании играют культурные связи", - отметила она.

Далее глава Россотрудничества в Баку Валентин Денисов выступил с предложением организовать уголок азербайджанского периода творчества С.Есенина в музее-заповеднике в Рязанской области.