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    Посол России: Сергей Есенин - органическая часть азербайджанской культуры

    В Баку открылась выставка, приуроченная к 121-й годовщине со дня рождения этого известного русского поэта

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Выставка экспонатов Музея-заповедника Сергея Есенина из Рязанской области в Баку является особенной, так как это первая зарубежная выставка музея за рубежом.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин на церемонии открытия выставки в Российском информационно-культурном центре в Баку, приуроченной к 121-й годовщине со дня рождения известного русского поэта Сергея Есенина.

    "Это очень хорошо и справедливо, что Азербайджан выбран первой страной для выставки. Есенин в Азербайджане - это  не просто декорация или часть культурного взаимодействия наших стран, он органическая часть азербайджанской культуры. Поэтому Азербайджан справедливо заслужил это право", - подчеркнул дипломат.

    По его словам, открытие выставки может послужить началу взаимодействия между специалистами по творчеству Сергея Есенина.

    В свою очередь замминистра культуры и туризма Азербайджана Севда Мамедалиева назвала открытие выставки "знаменательным событием".

    "Есенин настолько близок нашим сердцам, что в Азербайджане его считают своим", - подчеркнула она.

    Замминистра отметила, что между Россией и Азербайджаном завязаны теснейшие связи благодаря духу сотрудничества и братству между народами, что является заслугой деятельности президентов обеих стран.

    "Между Азербайджаном и Россией создано стратегическое сотрудничество и огромную роль в налаживании играют культурные связи", - отметила она.

    Далее глава Россотрудничества в Баку Валентин Денисов выступил с предложением организовать уголок азербайджанского периода творчества С.Есенина в музее-заповеднике в Рязанской области.

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