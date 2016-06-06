Дорохин: Памятник русскому поэту Александру Пушкину в Баку является символом азербайджано-российской дружбы - ФОТО

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Памятник русскому поэту Александру Пушкину является символом азербайджано-российской дружбы.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин на празднике, посвященном дню рождения А.Пушкина.

"Памятник русскому поэту А.Пушкину является символом дружбы между Азербайджаном и Россией, символом взаимопонимания", - подчеркнул дипломат.

Далее дипломат зачитал стихотворение азербайджанского поэта XIX века Сеида Азима Ширвани, посвященного открытию памятника Пушкина в Москве в 1880 году.

В свою очередь заместитель главы исполнительной власти (ИВ) Сабаильского района Эльдар Агаев в выступлении подчеркнул, что 6 июня во всем мире отмечают день рождения А.Пушкина, в том числе и в Азербайджане.

"Пушкин принадлежит не только России, но и всем нам", - сказал он.

Представитель ИВ напомнил, что открытие памятника состоялось в 2001 году при участии общенационального лидера Гейдара Алиева, при котором Азербайджан стал укреплять культурные отношения с Россией.

По словам Э.Агаева, руководство ИВ Сабаильского района систематически встречается с представителями русской общины, выслушивает их проблемы, пытается им помочь.

Заместитель председателя Русской общины Азербайджана Юрий Зенин подчеркнул, что вклад А.Пушкина в развитие русского языка колоссален.