Дорохин: Магомаев важен не только для нашей памяти, но и отношений между Москвой и Баку

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Муслим Магомаев очень сильно объединяет Россию и Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявил посол России в Баку Владимир Дорохин журналистам.

"Муслим, конечно, и сегодня очень сильно объединяет Россию и Азербайджан. Главное, что с течением времени это не уходит вниз, а, как это ни парадоксально, развивается. Вы не можете себе представить, сколько сейчас на российском телевидении и каналах передач, посвященных этому юбилею", - заявил В.Дорохин.

По его словам, несмотря на то, что, казалось бы, про него все рассказали, все равно находятся новые штрихи в его биографии, которые интересны людям.

"По-другому быть не могло, потому что это талант огромной величины. Но то, что мы не забыли и поддерживаем эту связь - это здорово. Я думаю, это важно не только для нашей памяти, но и для наших отношений. Конечно, это настоящая музыка, культурная ценность, на которой я воспитывался, и я надеюсь, на которой могут воспитываться и другие люди", - подчеркнул посол.

В.Дорохин добавил, что сегодня он посетит могилу Муслима Магомаева на Аллее почетного захоронения.

"Каждый год два раза мы там все встречаемся - в день его рождения, в день его смерти", - подчеркнул дипломат.