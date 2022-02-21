Дом в Тбилиси, где жил Рашид Бейбутов

В Тбилиси, где родился Народный артист Азербайджана и СССР Рашид Бейбутов, до сих пор должным образом не увековечена его память. Однако обнаруженное в результате многолетних исследований место может внести существенный вклад в создание мемориального музея

В Тбилиси, где родился Народный артист Азербайджана и СССР Рашид Бейбутов, до сих пор должным образом не увековечена его память. Однако обнаруженное в результате многолетних исследований место может внести вклад в создание мемориального музея в родном городе выдающегося исполнителя.

Это дом, с которым тесно переплетена судьба Р. Бейбутова. Бытуют различные мнения о месте рождения и проживания певца. Однако, как выяснилось, в Тбилиси сохранился дом, где некогда жил Рашид Бейбутов. Дом обнаружила директор Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси, заслуженный работник культуры Грузии и Азербайджана Лейла Алиева.

Сотрудники грузинского бюро Report побывали в этом доме и побеседовали с Л.Алиевой.

Азербайджанский купец предоставил шушинцу пристанище в Тбилиси

Директор музея отметила, что поиски дома, где жили Бейбутовы в Тбилиси оказался непростым, но исключительно интересным. "Я беседовала с жильцами квартала Харпух. Они рассказали о том, что Рашид Бейбутов родился в двухэтажном особняке купца Алигулу Солтанова. Этот дом находится по адресу: улица Мирзы Фатали Ахундова, 9. В этом доме нынче живут внуки и правнуки А.Солтанова".

По словам Л.Алиевой, хозяин дома А.Солтанов был другом отца певца - Меджида Бейбутова: ""Молодая супружеская чета - Меджид Бейбутов и Фируза ханум Векилова жили в комнате на первом этаже имения Алигулу Солтанова. Здесь и родился Рашид и жил до подросткового возраста.

В некоторых исследованиях отмечается, что М.Бейбутов до женитьбы на Фирузе ханум состоял в браке. Он влюбился без памяти в дочь богатого помещика Фирузу Векилову и похитил ее, поскольку знал, что ее семья не даст согласие на этот брак. Эта история любви заложена в сюжетную линию оперетты У. Гаджибекова "Аршин мал алан". После переезда из Шуши в Тифлис Меджид Бейбутов перевез сюда и первую семью, поселив в отдельном доме.

Здание является памятником грузинской культуры

В ходе исследований был выявлен и весьма примечательный факт. В ответ на запрос Л.Алиевой в Агентстве по охране культурного наследия Грузии сообщили, что здание относится ко второй половине XIX века и в 2007 году ему был присвоен статус памятника культурного наследия.

В настоящее время в одной половине дома проживает внук А.Солтанова - Ильхам Солтанов. "Моего деда и Меджида Бейбутова связывали дружеские отношения. Нам рассказывали, что их знакомство произошло на одном из меджлисов, проводимых в Тифлисе. Мой дед подарил Бейбутовым комнату на первом этаже своего дома. Они жили душа в душу".

Наш собеседник также рассказал об истории дома: "Двухэтажный особняк был построен для двух братьев по фамилии Сумбатовы. Дом имел две отдельные двери и два остекленных балкона. Позже его купил мой дед".

Владелец имущества-жертва репрессий жил в подвале дома

Супруга А.Султанова, его сын и внучка стали жертвами репрессий: "Дед был сослан в Казахстан в 1950 году и провел в ссылке 7 лет. Глубокой ночью их вывели из дома в Марнеули и отправили в ссылку за торговлю с Азербайджаном и Ираном. Моя бабушка из страха сожгла векселя на ковры. После возвращения из ссылки Алигулу был вынужден ютиться в подвале собственного дома, который к тому же снимал. Это стало большим ударом для моего деда. Впоследствии, правда, удалось восстановить его права собственности на верхний этаж".

В настоящее время на первом и втором этажах другой части дома проживает грузинская и еврейская семья. С фасада этого дома видно, что он находится в запустении.

Встреча Рашида Бейбутова с "сестрой" в Тбилиси

Внучка Алигулу киши - Наиля Солтанова поделилась воспоминаниями о своей тети Набат ханум: "Рашид и моя тетя были почти ровесники и росли как брат с сестрой. Тетя рассказывала, что Рашид в детстве был акивным ребенком. Увидев его по телевизору, она радостно восклицала: "Братец!"

Как сейчас помню, было начало 1970 года, мне было лет 6-7. Тетя куда-то собиралась с большим энтузиазмом. Как выяснилось, Рашид Бейбутов приехал на гастроли в Тбилиси. В то время Р. Бейбутов выступал в филармонии с концертами. В антракте тетя пробилась в гримерку к Рашиду, она все опасалась, что он не узнает ее. Но он ее тотчас узнал и крепко обнял".

"Бабушка рассказывала, что в детстве присматривала за Рашидом"

Их старшая сестра Мятанят Солтанова также поделилась воспоминаниями своей бабушки: "Бабушка рассказывала, что присматривала за маленьким Рашидом. Тетя и Рашид росли вместе. Старшая сестра Рашида - Наджиба ханум всегда навещала нас в Тифлисе".

Отметим, что Н. Бейбутова была актрисой Азербайджанского театра в Тифлисе. После закрытия театра в 1947 году она была принята в труппу Азербайджанского Государственного академического Музыкального театра. Заслуженная артистка Азербайджанской ССР создала запоминающиеся образы в фильмах "Улдуз“, "Украли жениха" и др.

Комната, где жила чета Бейбутовых, сохранила свой первозданный облик

Мы побывали в комнате, в которой жила семья Бейбутовых. По словам хозяина дома И.Солтанова, никаких кардинальных изменений в помещении сделано не было, окна, подоконники, двери, потолок, настенная печь сохранились как есть.

Улица М.Ф.Ахундова привлекательна с точки зрения инвестиций, поскольку располагается в исторической части Тбилиси, столь привлекающей туристов. Согласно грузинскому законодательству о сохранении культурного наследия, при проведении ремонтно-восстановительных и реставрационных работ в исторических зданиях и памятниках архитектуры их фасады должны оставаться нетронутыми.

Возможен ли выкуп здания и создать там музей?

Инвесторы проявляют интерес к дому, в котором прошло детство Рашида Бейбутова. Солтановы готовы продать особняк лишь при условии, что здесь будет музей Р. Бейбутова.Они считают, что это здание должно стать очагом азербайджанской культуры в Грузии.

В апреле 1988 года в интервью газете "Вечерний Тбилиси“ вышло интервью с прославленным певцом Р.Бейбутовым под заголовком "Забыть Грузию – значит забыть себя!". В нем певец отмечал, что его отец - Меджид Бейбутов был известным карабахским ханенде. "В нашем доме собиралось много народу. Отец пел часами напролет под восторженные возгласы соседей".

Стоит также отметить, что некоторые наши соотечественники - уроженцы Тбилиси также считают, что Р. Бейбутов жил в вышеназванной усадьбе. Так или иначе, дом по адресу М.Ф.Ахундова, 9 связан с именем выдающегося азербайджанского певца. Здесь прошли определенные годы его жизни.

Мы покидаем это памятное место в надежде написать в скором времени статью под названием "В Тбилиси открылся музей Рашида Бейбутова"...