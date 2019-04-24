Дом-музей Джалила Мамедгулузаде в Тбилиси: здание рушится, экспонаты исчезли - РЕПОРТАЖ

В этом году исполняется 150 лет видному представителю азербайджанской литературы, крупному писателю-драматургу, публицисту и общественному деятелю Джалилу Мамедгулузаде.

В январе этого года президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение о праздновании юбилея литератора.

Крупный литератор долгие годы жил и трудился в столице Грузии, Тбилиси, и здесь же издал первый номер журнала "Молла Насреддин". Ожидалось, что дом-музей, созданный Мирзой Джалилом в Тбилиси, будет отреставрирован до его 150-летия. Официальные представители Азербайджана во время визитов в Тбилиси в течение последних двух лет неоднократно осматривали дом-музей и сообщали, что перед соответствующими госструктурами будет поднят вопрос о его реставрации.

В апреле минует 113 лет с издания в Тбилиси первого номера (7 апреля 1906 года) долгое время единственного не только на Кавказе, но и на Ближнем Востоке цветного, иллюстрированного сатирического журнала "Молла Насреддин". По записям Мирзы Джалила, "первый номер журнала был отпечатан тиражом 1000 экземпляров, половина была распродана в Тбилиси до полудня того же дня".

На фоне двух знаменательных дат грузинское бюро Report поинтересовалось состоянием дома по адресу: город Тбилиси, район Мтацминда, ул. Бесики, 24, где некогда проживал Дж.Мамедгулузаде.

Большой литератор писал о своем доме в Тбилиси: "Мое проживание на улице Святого Давида оказало большое влияние на независимость журнала. Это был грузинский квартал, куда не доходили руки мусульман".

11 октября 1997 года в том доме открылся музей Дж.Мамедгулузаде. Музей из двух комнат находится на первом этаже двухэтажного здания возрастом более 200 лет. Говорят, что когда-то оба этажа дома принадлежали Дж.Мамедгулузаде. Издательство "Гейрат" функционировало в подвале этого дома. Позднее дом заселили семьи, двухкомнатная квартира на первом этаже сохранилась как дом-музей.

Фасад здания откровенно говорит об аварийном состоянии строения. Ржавые водосточные трубы, подоконники и обрушения свидетельствуют, что в здании более 20 лет не велись никакие ремонтно-восстановительные работы. Строительство по соседству нового здания также сильно отразилось на фасаде строения. Устарела и памятная доска Дж.Мамедгулузаде на стене. На доске по-грузински и на кириллице написано: "В 1897-1918 годы здесь жил крупный азербайджанский писатель-демократ Дж.Мамедгулузаде. В 1906-1918 годы он издавал знаменитый журнал "Молла Насреддин" (1866 Нахчыван – 1931 Баку)".

В очень плачевном состоянии находится и интерьер дома-музея. На потолке и всех стенах комнат имеются глубокие трещины. Стены грозят обрушиться в любой момент.

Только в одной комнате музея хранятся немногочисленные экспонаты. Это, в основном, фотографии Дж.Мамедгулузаде и членов его семьи, копии журнала "Молла Насреддин", потрет издаваемого в журнале Абдуллы Шаига, тар, кеманча и другие материалы. Выяснилось, что никогда не составлялась опись экспонатов музея. В соседней комнате бросается в глаза специальная табличка, где некогда также хранились экспонаты. Судьба тех экспонатов неизвестна.

Музей годами оставался без присмотра, экспонаты были украдены. Сообщается, что пропавшие экспонаты были представлены в Музей азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова, функционирующего в Тбилиси. Однако в разговоре с директором музея Лейлой Алиевой стало известно, что это не соответствует действительности. Она сказала, что в руководимый ею музей не было передано ничего, относящегося к дому-музею Дж.Мамедгулузаде: "Дом-музей Дж.Мамедгулузаде не в нашем ведомстве. Музей нуждается в капитальном восстановлении. После проведения ремонтно-восстановительных работ дом-музей должен пройти госрегистрацию. После ожидается, что музей передадут в ведомство Музея азербайджанской культуры. Только после этого мы будем нести ответственность за дом-музей".

В последнее время дом-музей опекается Советом азербайджанских аксакалов Грузии. Председатель Совета Исаг Новрузов сказал, что контролируется чистота комнат и экспонатов. За счет Совета были проведены работы по заделке некоторых трещин в комнатах, а также проржавевшая часть одной двери заменена деревянной доской.

И.Новрузов напомнил о недавнем визите в музей находящегося с визитом в Грузии председателя Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуада Мурадова. По словам председателя Совета, мэрия Тбилиси должна провести работы по укреплению фасада здания, где расположен музей: "После этого эксперты должны оценить ситуацию во внутренней части музея. После экспертного мнения будет составлена смета ремонтно-восстановительных работ".

Время проведения мероприятий по реставрации музея пока не известно. Так, у музея нет ни одного регистрационного документа, и это затягивает проведение работ. Хотя раньше и велись переговоры о переселении семей, проживающих на одном этаже с музеем, никакого результата не достигнуто.

Восстановлением старинных зданий в столице Грузии занимается Тбилисский фонд развития при мэрии Тбилиси. На официальной интернет-странице структуры в списке проектов на этот год отсутствует пункт о ремонте и восстановлении здания на улице Бесики, 24.

Если здание, где расположен дом-музей, не будет в срочном порядке капитально отреставрировано, след Мирзы Джалила в Тбилиси затеряется.

Ранее общенациональный лидер Гейдар Алиев дал наивысшую оценку деятельности великого литератора: "…Если бы Джалил Мамедгулузаде не появился бы на свет, не осуществлял свою деятельность, если бы журнал "Молла Насреддин" не старался вывести из тьмы спящих людей, если бы его произведение "Мертвецы" не открыло бы глаза людям на реальный мир, наш народ не смог бы так развиваться".

Ремонт и реставрация к 150-летию литератора очага, где жил и вторил в Тбилиси Джалил Мамедгулузаде, сыгравший незаменимую роль в развитии и формировании общественной мысли азербайджанского народа, станет самым большим показателем уважения и почитания его памяти.