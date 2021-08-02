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Дом лидера рок-группы Nirvana признали объектом культурного наследия

Дом лидера рок-группы Nirvana признали объектом культурного наследия Дом в городе Абердине в штате Вашингтон, где вырос лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн, признали объектом культурного наследия.
Kультурная политика
2 августа 2021 г. 10:07
Дом лидера рок-группы Nirvana признали объектом культурного наследия

Дом в городе Абердине в штате Вашингтон, где вырос лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн, признали объектом культурного наследия.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил департамент археологии и сохранения исторического наследия штата.

Музыкант прожил в этом доме вместе с родителями с 1968 по 1984 год.

"Именно здесь молодой голубоглазый, светловолосый, энергичный мальчик с необычными артистическими способностями и широким творческим воображением начал увлекаться музыкой. Эксперименты с различными инструментами заложили основу для его дальнейшего творчества", — говорится в публикации в Facebook.

По данным Dazed, этот одноэтажный дом был построен в 1923 году. Сейчас им владеет Ли Бэкон, купивший его у семьи Кобейн в 2018 году. Мужчина активно занимается реставрацией дома, в настоящий момент она завершена на 90-95%. Ожидается, что к весне 2022 года там будут проводиться бесплатные экскурсии.

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