Документальный фильм о Гейдаре Алиеве сняли в Казахстане

В Казахстане сняли документальный фильм о выдающемся государственном деятеле Азербайджана Гейдаре Алиеве.

В Казахстане сняли документальный фильм о выдающемся государственном деятеле Азербайджана Гейдаре Алиеве.

Как передает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Сегодня состоится премьера документального фильма "Выдающаяся жизнь" о Гейдаре Алиеве. Этот фильм был снят по нашему поручению Телерадиокорпорацией "Казахстан", - сказал Токаев во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Еще одним ярким свидетельством дружбы и взаимной поддержки двух стран, по словам Токаева, является дар казахского народа Азербайджану- Центр детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.

"Мне сообщили, что строительство данного центра ведется достаточно быстрыми темпами, думаю, в самое ближайшее время мы сможем увидеть начало функционирования этого важного объекта. Мы твердо намерены и далее всячески развивать всесторонние гуманитарные контакты, обогащать сокровищницу общих духовных ценностей", - добавил президент Казахстана.