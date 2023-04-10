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Документальный фильм о Гейдаре Алиеве сняли в Казахстане

Документальный фильм о Гейдаре Алиеве сняли в Казахстане В Казахстане сняли документальный фильм о выдающемся государственном деятеле Азербайджана Гейдаре Алиеве.
Kультурная политика
10 апреля 2023 г. 15:51
Документальный фильм о Гейдаре Алиеве сняли в Казахстане

В Казахстане сняли документальный фильм о выдающемся государственном деятеле Азербайджана Гейдаре Алиеве.

Как передает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Сегодня состоится премьера документального фильма "Выдающаяся жизнь" о Гейдаре Алиеве. Этот фильм был снят по нашему поручению Телерадиокорпорацией "Казахстан", - сказал Токаев во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Еще одним ярким свидетельством дружбы и взаимной поддержки двух стран, по словам Токаева, является дар казахского народа Азербайджану- Центр детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.

"Мне сообщили, что строительство данного центра ведется достаточно быстрыми темпами, думаю, в самое ближайшее время мы сможем увидеть начало функционирования этого важного объекта. Мы твердо намерены и далее всячески развивать всесторонние гуманитарные контакты, обогащать сокровищницу общих духовных ценностей", - добавил президент Казахстана.

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Версия на английском языке Documentary about Heydar Aliyev filmed in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda Heydər Əliyev haqqında sənədli film çəkilib

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