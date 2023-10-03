До начала международного фестиваля Nine Senses Fest остались считанные дни

С 6 по 8 октября, в Баку состоится международный фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest. Фестиваль проводится при поддержке Лейлы Алиевой, вице-президента фонда Гейдара Алиева и основательницы арт-центра Nine Senses.

С 6 по 8 октября, в Баку состоится международный фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest. Фестиваль проводится при поддержке Лейлы Алиевой, вице-президента фонда Гейдара Алиева и основательницы арт-центра Nine Senses.

Как сообщает Report, cобытие такого масштаба в области саморазвития и здоровья проводится в Азербайджане впервые.

Nine Senses Fest создается в балансе направлений - Дух, Тело и Разум (Spirit, Body, Mind). На фестивале можно познакомиться практически со всеми актуальными мировыми трендами гармоничного развития человека. Различные школы йоги – крийя, хатха, аштанга – виньяса, нидра, artistic yoga – все они будут представлены на фестивале. А также - медитативные практики, телесно-ориентированные практики, танцевальная терапия, саунд-хилинг, стрейчинг и гимнастика, цигун, терапевтические групповые занятия, коучинг разных направлений, различные виды арт - терапии и многое, многое другое.

На фестиваль приедут лучшие специалисты, хедлайнеры направлений, руководители духовных школ и течений из разных стран мира. Также на фестивале будут в большом количестве представлены и местные специалисты – яркие представители своих направлений.

Хедлайнеры фестиваля:

Имрам Крийя – уникальный человек, меняющий реальность. Мастера крийя-йоги, музыкант и композитор;

Нандан Гаутам – CEO Artistic Yoga, яркой и новаторской формы йоги, объединившей современную спортивную медицину с древней йогической мудростью;

Анна Владимирова – врач, специалист по китайской медицине, основательница Школы оздоравливающих практик Wu Ming Dao, автор запатентованного метода немедикаментозного лечения позвоночника;

Метанет Бабаева - специалист в области ментального и эмоционального здоровья, а также продуктивности в корпоративной среде.

Все площадки фестиваля выбраны не случайно – это локации, хорошо известные жителям нашего города, они обладают высокой степенью комфорта и эстетики пространства. The Сlub Port Baku, арт-центр Nine Senses, Sea Breeze Resort и Sea Breeze Event Hall – все они распахнут свои двери для вас.

Программа фестиваля насыщена интересными мероприятиями. Кроме мастер-классов, лекций, практических занятий, будет работать тематическая ярмарка, а в конце каждого дня вас ждет концертная программа. Концерт Fiusion Имрама Крийа, живое выступление всеми любимого певца Чингиза Мустафаева, концерт – медитация группы Vibro Soul и Ильхамы Бабаевой – все это станет прекрасным завершением каждого дня фестиваля.

Любой желающий принять участие в фестивале может приобрести билет онлайн на сайте https://fest.ninesenses.az/ . Стоимость билета 150 манатов. В стоимость включено посещение любых мастер-классов, лекций и концертов, всех мероприятий фестиваля в течение всех трех дней его проведения.

Желающие получить детальную информацию могут посмотреть ее на инстаграм – странице фестиваля https://www.instagram.com/ninesensesfest/ .

Вопросы можно задать по телефонам:

+994103100203

+994552555412