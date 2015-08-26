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    ​Дни Малайзии пройдут в Баку в сентябре

    Фестиваль стартует 18 сентября и продлится три дня

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Министерство туризма и культуры Малайзии намерено в сентябре организовать в Баку культурный фестиваль Дней Малайзии в Азербайджане, сообщает Report со ссылкой на Bernama.

    Фестиваль стартует 18 сентября и продлится три дня.

    По словам замминистра туризма и культуры Датука Абдула Гаффара, подобное мероприятие позволяет продвигать малайзийские культуру и искусство, привлекать больше туристов в Малайзию.

    Около 40 человек будут заниматься организацией культурных мероприятий, представлением национальной кухни, продажей поделок и сувениров, презентацией различных рекламных турпакетов и так далее.

    В рамках Дней Малайзии также  состоится  демонстрация коллекций из малайзийских тканей батик и сонгкет.

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