​Дни Малайзии пройдут в Баку в сентябре

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Министерство туризма и культуры Малайзии намерено в сентябре организовать в Баку культурный фестиваль Дней Малайзии в Азербайджане, сообщает Report со ссылкой на Bernama.

Фестиваль стартует 18 сентября и продлится три дня.

По словам замминистра туризма и культуры Датука Абдула Гаффара, подобное мероприятие позволяет продвигать малайзийские культуру и искусство, привлекать больше туристов в Малайзию.

Около 40 человек будут заниматься организацией культурных мероприятий, представлением национальной кухни, продажей поделок и сувениров, презентацией различных рекламных турпакетов и так далее.

В рамках Дней Малайзии также состоится демонстрация коллекций из малайзийских тканей батик и сонгкет.