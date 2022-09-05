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Дни культуры Азербайджана могут пройти в Санкт-Петербурге в ноябре

Дни культуры Азербайджана могут пройти в Санкт-Петербурге в ноябре Полад Бюльбюльоглу встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой
Kультурная политика
5 сентября 2022 г. 18:53
Дни культуры Азербайджана могут пройти в Санкт-Петербурге в ноябре

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе посольства.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам программы сотрудничества, расширения культурного сотрудничества в рамках международных организаций, установления прямых связей и совместной деятельности между учреждениями культуры двух стран, а также создания совместного кинопроекта, участия фильмов двух стран в кинофестивалях, организуемых Азербайджаном и Россией.

Кроме того, предметом обсуждения стало участие Азербайджана на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в ноябре текущего года, а также возможность проведения Дней культуры Азербайджана в рамках данного форума.

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Версия на английском языке St. Petersburg may host Days of Azerbaijani Culture in November
Версия на азербайджанском языке Noyabrda Sankt-Peterburqda Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçirilə bilər

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