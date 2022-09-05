Дни культуры Азербайджана могут пройти в Санкт-Петербурге в ноябре

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе посольства.
В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам программы сотрудничества, расширения культурного сотрудничества в рамках международных организаций, установления прямых связей и совместной деятельности между учреждениями культуры двух стран, а также создания совместного кинопроекта, участия фильмов двух стран в кинофестивалях, организуемых Азербайджаном и Россией.
Кроме того, предметом обсуждения стало участие Азербайджана на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в ноябре текущего года, а также возможность проведения Дней культуры Азербайджана в рамках данного форума.