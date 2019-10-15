Дни культуры Санкт-Петербурга пройдут в Баку в декабре - ФОТО

В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) в рамках проекта Дома музыки Санкт-Петебурга "Посольство мастерства" состоялся концерт лауреатов республиканских и международных конкурсов Елизаветы Ивановой (флейта) и Елизаветы Украинской (фортепиано).

Как передает Report со ссылкой на сайт РИКЦ, концерт воспитанниц музыкальных вузов северной столицы России прошел при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане

"Елизавета Иванова и Елизавета Украинская - лауреаты многих российских и международных конкурсов. Бакинские зрители по достоинству оценили дарования и профессионализм участников проекта "Посольство мастерства" из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Наряду с этим отмечается, что в третьей декаде октября в Баку состоятся "Дни культуры Санкт-Петербурга".