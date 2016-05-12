​Дни культуры Дагестана открываются в Азербайджане

Баку. 12 Май. REPORT.AZ/ Дни культуры Дагестана пройдут впервые в Азербайджане с 12 по 13 мая.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Дагестана.

"Главные цели Дней культуры, проводимых по инициативе главы республики Рамазана Абдулатипова, - содействие расширению культурного сотрудничества между регионами, возрождению интереса к истории Дагестана и России", - сказал представитель пресс-службы.

В четверг во дворце им. Гейдара Алиева в Баку откроется экспозиция "Искусство народов Дагестана" и состоится церемония официального открытия.

"Будет задействован наш академический ансамбль "Лезгинка". Планируется выставка, в которой будет представлено богатейшее декоративно- прикладное искусство республики - Унцукуль, Балхар, Кубачи. Также пройдет фотовыставка. Основной акцент будет делаться на дружбе между Россией, Дагестаном и Азербайджаном", - сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

Кроме того, в этот же день, планируется встреча с дагестанскими соотечественниками, проживающими в Азербайджане. На ней планируется обсудить выделение квот для обучения в вузах и средних профессиональных образовательных организациях Дагестана, возможность обмена газетами и журналами, издающимися на лезгинском, аварском и азербайджанском языках на территории обоих регионов. Кроме того, планируется рассмотреть предложения по улучшению порядка прохождения пограничных пропускных пунктов и восстановления графика сообщения электричек "Баку- Махачкала".

В рамках Дней Дагестана планируется встреча Рамазана Абдулатипова с министром экономического развития Азербайджана Шахином Мустафаевым и представителями деловых кругов, на которой состоится презентация инвестиционного и туристического потенциала Дагестана и осмотр выставки продукции ОАО "Дербенский завод игристых вин" и ОАО "Дербентский коньячный комбинат". По итогам мероприятия стороны намерены подписать декларацию о сотрудничестве между правительством Дагестана и инвестиционной группой Caspian.

Во второй день, 13 мая, Дни культуры Дагестана продолжатся в городах Хачмаз и Кусары, где с концертами и спектаклями выступят мастера искусств, творческие и актерские коллективы Дагестана.