Дни итальянской оперы пройдут в Азербайджане

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Мы видим большую любовь со стороны Азербайджана к итальянской культуре в связи с этим организуем в Баку Дни итальянской оперы".

Как передает Report, об этом на пресс- конференции журналистам заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

Посол отметил, что учитывая подобный интерес посольство Италии совместно с Министерством культуры Азербайджана организовали целый ряд мероприятий.

"Мы посвятили данные мероприятия 150-летию со дня смерти итальянского композитора Джоаккино Россини. В мае мы также проведем несколько мероприятий. В частности, будет продемонстрирована опера "Мадам Баттерфляй", а также выставка",- заявил А. Массари.

3 мая бакинским зрителям будет представлен бессмертный шедевр Пуччини "Мадам Баттерфляй" , где главную роль Чио-Чио-Сан исполнит Сильвана Фроли (сопрано). С 3 по 23 мая в фойе Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета пройдет выставка «CARA ITALIA, ALFIN TI MIRO».

6 мая зрителям будет представлена опера итальянского композитора Джоаккино Россини в двух действиях "Севильский цирюльник".