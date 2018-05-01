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    Дни итальянской оперы пройдут в Азербайджане

    Посол: Мы видим большую любовь со стороны Азербайджана к итальянской культуре
    © Report

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Мы видим большую любовь со стороны Азербайджана к итальянской культуре в связи с этим организуем в Баку Дни итальянской оперы".

    Как передает Report, об этом на пресс- конференции журналистам заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

    Посол отметил, что учитывая подобный интерес посольство Италии совместно с Министерством культуры Азербайджана организовали целый ряд мероприятий.

    "Мы посвятили данные мероприятия 150-летию со дня смерти итальянского композитора Джоаккино Россини. В мае мы также проведем несколько мероприятий. В частности, будет продемонстрирована опера "Мадам Баттерфляй", а также выставка",- заявил А. Массари.

    3 мая   бакинским зрителям будет  представлен бессмертный шедевр Пуччини "Мадам Баттерфляй" , где  главную роль Чио-Чио-Сан исполнит Сильвана Фроли (сопрано). С 3 по 23 мая  в фойе Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета пройдет выставка  «CARA ITALIA, ALFIN TI MIRO». 

    6 мая зрителям будет представлена опера итальянского композитора Джоаккино Россини в двух действиях "Севильский цирюльник". 

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