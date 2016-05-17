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    Директору детской музыкальной школы №4 объявлен выговор

    Эти меры проводятся в целях улучшения системы управления и трудовой дисциплины в подведомственных учреждениях Управления

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Сотруднику подведомственной школы Управления культуры и туризма города Баку объявлен выговор.

    Об этом Report сообщили в Управлении культуры и туризма.

    На основании приказа Управления культуры и туризма города Баку исполняющей обязанности директора детской музыкальной школы №4 при Управлении Айбениз Годжаевой объявлен выговор. 

    Отмечается, что эти меры проводятся в целях улучшения системы управления и трудовой дисциплины в подведомственных учреждениях Управления.

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