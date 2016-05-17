Директору детской музыкальной школы №4 объявлен выговор

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Сотруднику подведомственной школы Управления культуры и туризма города Баку объявлен выговор.

Об этом Report сообщили в Управлении культуры и туризма.

На основании приказа Управления культуры и туризма города Баку исполняющей обязанности директора детской музыкальной школы №4 при Управлении Айбениз Годжаевой объявлен выговор.

Отмечается, что эти меры проводятся в целях улучшения системы управления и трудовой дисциплины в подведомственных учреждениях Управления.