Директору Центра Гейдара Алиева Гарадагского района сделано письменное предупреждение

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В учреждениях, входящих в сеть Управления культуры и туризма города Баку, в целях установления трудовой деятельности в соответствии с рабочими принципами, правильному следованию трудовой дисциплины, продолжается проведение проверок. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Управления культуры и туризма города Баку, в связи с выявленными нарушениями трудовой деятельности директору Центра Гейдара Алиева Гарадагского района Халиловой Хиджран Айдын гызы и директору Централизованной библиотечной системы Гарадагского района Мамедовой Диларе Надир гызы сделано письменное предупреждение.