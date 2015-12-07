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    ​Директор Музея ковра получила строгий выговор, главбух уволен

    Министерство культуры и туризма сделало Рое Тагиевой последнее предупреждение

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ По решению министерства культуры и туризма директор Музея азербайджанского ковра Роя Тагиева получила строгий выговор.

    Как сообщили Report в отделе информации и общественных связей министерства, расследуется информация касательно правонарушения в Музее азербайджанского ковра: "Как результат расследований, по приказу министерства культуры и туризма №547 от 27 ноября 2015 года за допущенные в деятельности музея нарушения, создание условий для нарушения нормальной рабочей обстановки в коллективе, необеспечение строгого соблюдения в музее исполнительной и трудовой дисциплины, директор Музея азербайджанского ковра Роя Тагиева получила строгий выговор с последним предупреждением.

    За недобросовестное отношение к своим обязанностям, ведение документации о трате финансовых средств не в соответствии с законодательством, главбух Музея азербайджанского ковра Гюльназ Рустамова освобождена от занимаемой должности".

    Кроме того, в целях усиления контроля за деятельностью Музея азербайджанского ковра и устранения выявленных недочетов, соответствующим структурам министерства были даны конкретные поручения.  

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