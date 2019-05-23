Директор института Минкультуры Азербайджана побывал в "Кешикчи Даг"

Сотрудники Научно-исследовательского проектного института "Азерберпа" министерства культуры Азербайджана произвели осмотр Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчи Даг".

Как сообщает Report, директор института Тельман Керимли вместе с сотрудниками заповедника предварительно осмотрел территорию.

В то же время были проведены обсуждения относительно дальнейшей деятельности заповедника.

Т.Керимли сообщил Report о намерении создать в Государственном историко-культурном заповеднике "Кешикчи Даг" инфраструктуру: "На данный момент ведутся переговоры для создания административного здания заповедника, так как работники обязательно должны иметь постоянные рабочие кабинеты. В то же время на территории следует произвести ремонтно-восстановительные работы. В пещерах необходимо произвести консервационные работы. Все эти вопросы стоят на повестке. Мы произвели осмотр заповедника с целью реализации указанных вопросов".