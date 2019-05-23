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Директор института Минкультуры Азербайджана побывал в "Кешикчи Даг"

Директор института Минкультуры Азербайджана побывал в "Кешикчи Даг"

Сотрудники Научно-исследовательского проектного института "Азерберпа" министерства культуры Азербайджана произвели осмотр Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчи Даг". 

Как сообщает Report, директор института Тельман Керимли вместе с сотрудниками заповедника предварительно осмотрел территорию. 

В то же время были проведены обсуждения относительно дальнейшей деятельности заповедника. 

Т.Керимли сообщил Report о намерении создать в Государственном историко-культурном заповеднике "Кешикчи Даг" инфраструктуру: "На данный момент ведутся переговоры для создания административного здания заповедника, так как работники обязательно должны иметь постоянные рабочие кабинеты. В то же время на территории следует произвести ремонтно-восстановительные работы. В пещерах необходимо произвести консервационные работы. Все эти вопросы стоят на повестке. Мы произвели осмотр заповедника с целью реализации указанных вопросов".

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