Директор Гянджинского театра: Мы откроем сезон в новом здании постановкой "Джавад хан"

В новом здании Гянджинского государственного драматического театра созданы все условия для творческого коллектива и театралов.

В новом здании Гянджинского государственного драматического театра созданы все условия для творческого коллектива и театралов.

Об этом Западному бюро Report сообщил директор Гянджинского государственного драматического театра Агиль Бахрамлы.

Он отметил, что в новом здании будут представлены интересные спектакли, которые придутся по душе зрителям:

"В первую очередь, от имени нашего коллектива и любителей театра выражаю глубокую признательность главе государства за это великолепное здание. Оно прекрасно как внешне, так и внутренним убранством, все филигранно проработано вплоть до самых мелочей. В настоящее время в Гянджинском государственном драматическом театре работают 136 человек. На каждом из нас лежит большая ответственность. Могу уверенно сказать, что вместе с нашим творческим коллективом мы справимся с возложенной на нас миссией".

В здании театра предусмотрены два зала - большой и малый. Большой зал вмещает 478 зрителей, есть ложа на 22 человека, сцена оборудована современной свето-звуковой системой. Глубина сцены составляет более 20 метров, а окружность - более 11 метров.

Малый зал находится на 4 этаже здания и рассчитан на 120 человек. Зал оснащен современным освещением и звуковой системой. В здании театра два музея, где собрано 135 экспонатов и картин, портреты известных актеров театра и кино Азербайджана и их костюмы.

Рассказав о творческих планах, A.Бахрамлы отметил, что новый театральный сезон в нынешнем здании откроется премьерой спектакля "Джавад хан": "Мы давно работаем над этим спектаклем и уже совсем скоро представим его на сцене. Наш театр отвечает всем современным стандартам, и я бы сказал, что на Южном Кавказе больше нет равного ему. В семиэтажном здании предусмотрены гримерные, гостиница, тренажерный зал, кафе и библиотека. Кроме того, в здании установлены современные системы отопления, охлаждения и вентиляции. Театральные афиши будут представлены не только в виде баннеров, но и на мониторах. Зрители смогут ознакомиться с постановками и посмотреть короткие видеоролики".

A.Бахрамлы добавил, что хотя прежнее здание Гянджинского государственного драматического театра долгие годы функционировало как театр, оно уже не отвечало современным требованиям: "Это здание находится на балансе регионального Управления культуры. Вероятно, после проведения определенных ремонтно-восстановительных работ оно будет передано в распоряжение другой сферы культуры".

Гянджинский государственный драматический театр был создан 13 ноября 1921 года в Баку по инициативе и под руководством Гаджиаги Аббасова. С 1921-го по 1925-й год театр назывался "Тенгид-Теблиг", а с 1925-го по 1932-й год - Бакинский рабоче-крестьянский театр.

В декабре 1932 года театр был перенесен в Гянджу и продолжил свою деятельность под названием Краснознаменный тюркский рабочий театр.

После переезда театральная труппа, в том числе известные деятели искусства - Аббас Мирза Шарифзаде, Агасадыг Герайбейли, Фатма Гадири, Исмаил Талыблы, Ахмед Салахлы, Исмаил Эфендиев, Атамоглан Рзаев переехали в Гянджу, продолжив здесь свою деятельность.

В 1964-1990 годах театр функционировал под названием Кировабадский государственный драматический театр имени Джафара Джаббарлы, а с 1990 года –как Гянджинский государственный драматический театр. Предыдущее здание театра было построено в 1886 году немецким предпринимателем Христофором Форером.

Нынешнее здание Гянджинского государственного драматического театра было открыто 30 января при участии президента Ильхама Алиева.