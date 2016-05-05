​Директор дома культуры освобождена от занимаемой должности

5 мая, 2016 10:18

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Директор дома культуры освобождена от занимаемой должности. Как сообщает Report, на основании приказа Управления культуры и туризма города Баку директор Бинагадинского центрального дома культуры Аббасова Зивер Айдын гызы освобождена от занимаемой должности. Руководствуясь другим приказом Управления, заведующему-главному бухгалтеру Регионального отдела финансов и экономики №2 Адымову Мехману Нариман оглу объявлен выговор за невыполнение соотвтствующих должностных обязанностей.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.