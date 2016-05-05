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    ​Директор дома культуры освобождена от занимаемой должности

    Заведующему Регионального отдела финансов и экономики №2 объявлен выговор

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Директор дома культуры освобождена от занимаемой должности. 

    Как сообщает Report, на основании приказа Управления культуры и туризма города Баку директор Бинагадинского центрального дома культуры Аббасова Зивер Айдын гызы освобождена от занимаемой должности. Руководствуясь другим приказом Управления, заведующему-главному бухгалтеру Регионального отдела финансов и экономики №2 Адымову Мехману Нариман оглу объявлен выговор за невыполнение соотвтствующих должностных обязанностей.

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