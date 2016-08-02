 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ДиКаприо организует сбор средств на предвыборную кампанию Клинтон

    Цена входного билета на мероприятие под названием Разговор с Хиллари составит 33,4 тыс. долларов

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Американский актер Леонардо ДиКаприо организует вечер по сбору средств на предвыборную кампанию кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Как передает Report, об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

    Сообщается, что мероприятие под названием "Разговор с Хиллари" пройдет 23 августа в особняке актера в Лос-Анджелесе. Цена входного билета составит 33,4 тыс. долларов США.  

    Собранные деньги пойдут в фонд избирательной кампании и в национальный комитет демократов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi