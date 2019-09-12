Деятелям культуры и искусства вручены почетные звания, ордена и медали

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Удостоенным соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева почетных званий, орденов и медалей деятелям культуры и искусства были вручены награды.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии в Музейном центре министр культуры Абульфас Гараев отметил, что награжденными лицами являются видные представители кино, театра и других сфер.

По словам министра, они внесли свой вклад в развитие культуры азербайджанского народа: "Наряду с талантом, за плечами каждого творческого человека стоит тяжелый труд. Я рад, что государство всегда ценит эту самоотверженную работу. Творческий поиск обладает своеобразием. Здесь не должно быть никакого сопоставления. Труд каждого творческого человека высоко ценится народом".

А.Гараев отметил, что культурная жизнь в Азербайджане насыщена различными событиями: "Театры и концертные учреждения уже открывают сезон. Пройдет международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. В то же время пройдут различные международные мероприятия, связанные с годом Насими. Сегодня понятия культуры и искусства занимают в общества своеобразное место".

Затем награды были вручены владельцам.