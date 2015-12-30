​Деятелям культуры Азербайджана присвоены почетные звания - СПИСОК

30 декабря, 2015 20:53

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям культуры Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры следующим лицам присвоены почетные звания Азербайджанской Республики: "Народный артист" Абасалиеву Ага Джебраилу Агасалех оглу Керимову Фахреддину Нури оглу

"Народный художник" Ибадуллаеву Али Азиз оглу Юнусову Гайюру Габиль оглу

"Заслуженный деятель искусств" Амирову Али Мамед оглу Шафиевой Наргиз Махмуд гызы Талыбзаде Айдыну Ага Юнус оглу

"Заслуженный артист" Буньятовой Тамилле Фаиг гызы Джамалзаде Вугару Вагиф оглу Джафарову Альвиде Магеррам оглу Эйюбову Мусе Эйюб оглу Алиеву Серверу Бахлул оглу Гашимзаде Ханлару Аллахверди оглу Ибрагимовой Нигяр Рафаэль гызы Исмайлову Саламулле Хейрулла оглу Наджафовой Рояле Ягуб гызы Наджафовой Земфире Мусабала гызы Ягубову Шихы Мириш оглу

"Заслуженный художник" Агамалову Мелику Ариф оглу Эльдаровой Ирине Николаевне Костиной Инне Валентиновне Мехтиеву Рашаду Рафиг оглу Рзаеву Асифу Гусейн оглу

"Заслуженный журналист" Джамилову Адилю Савалан оглу Ибрагимой Солмаз Мирза гызы Зейналову Гулу Агсес оглу

"Заслуженный работник культуры" Аббасовой Ольге Александровне Чобанову Мусе Наби оглу Аскерову Ильхаму Эльхан оглу Гасанову Видади Аллахверди оглу. Глава государства также подписал распоряжение о предоставлении персональных пенсий президента Азербайджанской Республики деятелям культуры Азербайджана. Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставляется следующим лицам: Азизову Рухулле Наджаф оглу Гасымовой Рухангиз Наги гызы Сеидову Тарлану Мир Ашраф оглу. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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