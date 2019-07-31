Деятелям кино Азербайджана присвоены почетные звания - СПИСОК

Деятелям кино Азербайджана присвоены почетные звания

31 июля, 2019 18:10

https://report.az/storage/news/b3b7be196e55b154e42f9a85efd08aac/d72031d9-b27d-4e66-8a27-cef52e09de65_292.jpg Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям кино Азербайджана. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской кинематографии почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим деятелям кино: "Народный артист" Алиеву Видади Гусейн оглу Гасанову Видади Исмаил оглу Гулиевой Халиде Джамал гызы "Заслуженный деятель искусств" Азаю Адилю Черкез оглу "Заслуженный артист" Алилиджанзаде Горхмазу Мамед оглу Намазову Зилли Юнус оглу "Заслуженный работник культуры" Агаеву Насиру Исмаил оглу Дадашевой Нелли Гаджи гызы Гусейнову Назиму Фикрет оглу Гулиеву Бабеку Барат оглу Махмудовой Закийе Гюлами гызы Мамедову Али Бале Энвер оглу Мухтаровой Тамилле Мухтар гызы.

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