Деятели культуры в 105-й день рождения Гара Гараева посетили его могилу

Деятели культуры и искусства, коллектив Центральной художественной школы имени Гара Гараева и другие лица 5 февраля - в 105-й день рождения великого композитора, педагога, народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, академика Гара Гараева (1918

Деятели культуры и искусства, коллектив Центральной художественной школы имени Гара Гараева и другие лица 5 февраля - в 105-й день рождения великого композитора, педагога, народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, академика Гара Гараева (1918-1982) на Первой Аллее почетного захоронения посетили могилу гениального музыканта.

Как сообщает Report , участники мероприятия возложили цветы к могиле видного представителя азербайджанской музыки.

Было отмечено, что Гара Гараев внес большой вклад в музыкальную культуру Азербайджана и мира. Он был признан композитором-новатором, открывшим своим творчеством, имеющим национальное и общечеловеческое значения, новые направления в музыке. Было подчеркнуто, что Г.Гараев создал большую школу композиторов, воспитанники которой продолжают вносить вклад в продвижение азербайджанской музыки во всем мире.

Премьера каждого произведения Гара Гараева становилась особым событием, художественным праздником в истории азербайджанской музыки. Произведения гениального композитора с успехом исполнялись на грандиозных музыкальных мероприятиях, проходивших в республиках бывшего СССР, США, Польше, Египте, Испании, Италии, Франции, Японии, Германии.