Деятели культуры посетили источник "Хан гызы"

В рамках XIII Международного музыкального фестиваля продолжается визит известных деятелей культуры Азербайджана в Шушу.

В рамках XIII Международного музыкального фестиваля продолжается визит известных деятелей культуры Азербайджана в Шушу.

Как сообщает Report, они посетили расстрелянные памятники перед зданием Исполнительной власти Шушинского района Азербайджана.

Посол Полад Бюльбюльоглу рассказал представителям о том, что статуи стали жертвами армянского вандализма.

Затем делегация посетила источник "Хан гызы" в Шуше. Было отмечено, что вскоре после освобождения культурной столицы Азербайджана от оккупации была сдана в эксплуатацию родник "Хан гызы". Было отмечено, что вода источника, являющегося одной из популярных достопримечательностей города, высохла в период оккупации Арменией, но источник снова находится в пользовании жителей и гостей города.

Это второй по счету фестиваль в освобожденном от оккупации городе Шуше.