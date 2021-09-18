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Деятели культуры посетили источник "Хан гызы"

Деятели культуры посетили источник "Хан гызы" В рамках XIII Международного музыкального фестиваля продолжается визит известных деятелей культуры Азербайджана в Шушу.
Kультурная политика
18 сентября 2021 г. 12:30
Деятели культуры посетили источник Хан гызы

В рамках XIII Международного музыкального фестиваля продолжается визит известных деятелей культуры Азербайджана в Шушу.

Как сообщает Report, они посетили расстрелянные памятники перед зданием Исполнительной власти Шушинского района Азербайджана.

Посол Полад Бюльбюльоглу рассказал представителям о том, что статуи стали жертвами армянского вандализма.

Затем делегация посетила источник "Хан гызы" в Шуше. Было отмечено, что вскоре после освобождения культурной столицы Азербайджана от оккупации была сдана в эксплуатацию родник "Хан гызы". Было отмечено, что вода источника, являющегося одной из популярных достопримечательностей города, высохла в период оккупации Арменией, но источник снова находится в пользовании жителей и гостей города.

Это второй по счету фестиваль в освобожденном от оккупации городе Шуше.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət xadimləri Xan qızı bulağını ziyarət edib

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