Двое деятелей кино удостоены "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики"

Деятели кино удостоены почетного диплома президента Азербайджана

31 июля, 2019 18:03

https://report.az/storage/news/859e2f265df8169cd4d5a17206e47135/a587baa7-fe08-4fdc-9a3d-3a8a6fd5aed3_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении деятелей кино Азербайджана "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии киноискусства в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждены следующие лица: Ализаде Огтай Махмуд оглу Рзаев Назим Исрафил оглу. Другим распоряжением главы государства, за многолетнюю плодотворную деятельность в области азербайджанского киноискусства персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам: Бабаевой Земфире Баба гызы Садыховой Земфире Эмин гызы.

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Эта новость также доступна на других языках: İki kino xadimi “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilib

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