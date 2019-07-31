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Двое деятелей кино удостоены "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики"

Деятели кино удостоены почетного диплома президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении деятелей кино Азербайджана "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики". 

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии киноискусства в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждены следующие лица:

Ализаде Огтай Махмуд оглу

Рзаев Назим Исрафил оглу.

Другим распоряжением главы государства, за многолетнюю плодотворную деятельность в области азербайджанского киноискусства персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:

Бабаевой Земфире Баба гызы

Садыховой Земфире Эмин гызы.

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