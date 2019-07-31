Двое деятелей кино удостоены "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении деятелей кино Азербайджана "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии киноискусства в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждены следующие лица:
Ализаде Огтай Махмуд оглу
Рзаев Назим Исрафил оглу.
Другим распоряжением главы государства, за многолетнюю плодотворную деятельность в области азербайджанского киноискусства персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:
Бабаевой Земфире Баба гызы
Садыховой Земфире Эмин гызы.
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