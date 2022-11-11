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Депутат: Нужно снять фильм о Карабахе с голливудскими режиссерами, не стоит скупиться

Депутат: Нужно снять фильм о Карабахе с голливудскими режиссерами, не стоит скупиться Нужно снять фильм о Карабахе с голливудскими режиссерами. При выделении из бюджета средств на киносферу не нужно скупиться.
Kультурная политика
11 ноября 2022 г. 13:58
Депутат: Нужно снять фильм о Карабахе с голливудскими режиссерами, не стоит скупиться

Нужно снять фильм о Карабахе с голливудскими режиссерами. При выделении из бюджета средств на киносферу не нужно скупиться.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров заявил во время выступления на совместном заседании в парламенте в связи с обсуждением законопроекта "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Он отметил, что армяне уже сняли несколько фильмов: "Эти фильмы построены на лжи и фальсификации, но тем не менее демонстрируются на международной арене".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Hollivud rejissorları ilə birgə Qarabağa aid film çəkilməlidir, xəsislik edilməməlidir”

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