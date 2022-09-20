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Депутат: Мы не должны рассматривать культурную экономику только как источник дохода

Депутат: Мы не должны рассматривать культурную экономику только как источник дохода "Мы не должны рассматривать культурную экономику только как источник дохода".
Kультурная политика
20 сентября 2022 г. 11:35
Депутат: Мы не должны рассматривать культурную экономику только как источник дохода

"Мы не должны рассматривать культурную экономику только как источник дохода".

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по культуре Ганира Пашаева сказала во время вступления на международной научно-практической конференции под названием "Культурная экономика в Азербайджане: Импульсы развития из города Шуша".

Она отметила, что проведение международного мероприятия в городе Шуша, а затем в Баку носит символический характер: "Было важно, чтобы участники увидели в городе Шуша варварство врага. Они понимают, что наша победа – это победа культуры созидания над культурой разрушения. Культурная сфера всегда была приоритетной для Азербайджана. Мы не должны рассматривать культурную экономику только как источник дохода. Это понятие создает различные возможности для государства, народа и его культуры".

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Версия на английском языке MP: Cultural economy should not be viewed only as source of income
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Mədəniyyət iqtisadiyyatına təkcə gəlir mənbəyi kimi baxmamalıyıq"

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