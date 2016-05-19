​Депутат Милли Меджлиса будет содействовать установке памятника Чингизу Айтматову в Гяндже

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана во главе с руководителем группы парламентской азербайджано-кыргызстанской группы дружбы, заместителем председателя комитета по социальной политике Мусой Гулиевым провели встречу в посольстве Кыргызстана в Баку, сообщает Report со ссылкой на МИД Кыргызстана.

Данная встреча была организована посольством для ознакомления депутатов с текущей ситуацией в Кыргызстане, уровнем двустороннего сотрудничества, а также туристическим потенциалом Кыргызстана.

В ходе встречи, касаясь вопросов межкультурного обмена, М.Гулиев выразил готовность в случае заинтересованности кыргызской стороны оказать содействие в установлении памятника Чингизу Айтматову в городе Гянджа.

Во время встречи М.Гулиев заявил о необходимости расширения контактов на межпарламентском уровне и выразил готовность оказывать всяческую поддержку в деятельности посольства.