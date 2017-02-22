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    День татарской кухни пройдет в Азербайджане

    В программу мероприятия войдут мастер-класс по приготовлению татарской выпечки, концертные номера татарского ансамбля Туган тел

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В постоянном представительстве Татарстана в Азербайджане 5 марта пройдет мероприятие, приуроченное к международному Дню татарской кухни, передает Report со ссылкой на сайт представительства.

    Организатором мероприятия выступает республиканское общество татарской культуры "Туган тел".

    В программу мероприятия войдут мастер-класс по приготовлению татарской национальной выпечки, концертные номера татарского ансамбля "Туган тел", конкурс на лучшее изготовление губадии (сладкий пирог - ред.), фотовыставка и др.

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