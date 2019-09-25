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Азербайджанская делегация приняла участие в театральном фестивале в Оше - ФОТО

Делегация из Баку приняла участие в театральном фестивале в Оше

В кыргызском Оше начался VII Международный театральный фестиваль, посвященный 80-летию Народной артистки республики Жамал Сейдакматовой, передает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана.

Гости фестиваля — творческие коллективы из Турции, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана — прошли по красной дорожке возле Ошского национального драматического театра имени Султана Ибраимова.

В завершение церемонии открытия актеры Нарынского областного академического музыкально-драматического театра имени Муратбека Рыскулова показали лирическую драму "Джамиля" по одноименному произведению Чингиза Айтматова.

Жамал Сейдакматова — кыргызская и советская актриса театра и кино. Народная артистка Киргизской ССР (1976). Лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова (1986). Кавалер ордена "Манас" III степени (2003) и II степени (2019).

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