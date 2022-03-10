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Делегация ЕС в Азербайджане провела выставку "Мосты Европы"

Делегация ЕС в Азербайджане провела выставку "Мосты Европы" Делегация ЕС в Азербайджане организовала выставку "Мосты Европы" в рамках фестиваля “FantazEU”.
Kультурная политика
10 марта 2022 г. 09:32
Делегация ЕС в Азербайджане провела выставку Мосты Европы

Делегация ЕС в Азербайджане организовала выставку "Мосты Европы" в рамках фестиваля “FantazEU”.

Как передает Report, на открытии выставки принял участие глава делегации ЕС в Азербайджане Петер Михалко, а также послы стран, входящих в Европейский союз.

"Данный фестиваль проводится для того, чтобы показать крепкие культурные связи между ЕС и Азербайджаном, а также культурное разнообразие стран Евросоюза, - заявил П. Михалко на открытии.- "Мы верим, что развивая сотрудничество в сфере образования и культуры, можно укрепить связи между людьми. Мосты объединяют людей, а не разделяют их. К тому же данная выставка может вам подсказать какие места можно посетить, когда ситуация с пандемией в мире стабилизируется, и откроются возможности для туризма".

На выставке представлены фотографии мостов стран Европы, а также фото Худаферинского моста, символизирующего культурное наследие Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAİ-nin Azərbaycandakı nümayəndə heyəti “Avropa körpüləri” adlı sərgi təşkil edib

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