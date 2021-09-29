Делегация ЕС организовала фотовыставку на Бакинском приморском бульваре

Делегация Европейского Союза (ЕС) в Азербайджанской Республике организует фотовыставку «Европейский Союз для Азербайджана» (EU4Azerbaijan) в Приморском Бакинском Бульваре

Делегация Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане организовала фотовыставку "Европейский Союз для Азербайджана" (EU4Azerbaijan) на Бакинском приморском бульваре.

Об этом Report сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане. Выставка размещена под открытым небом.

Цель размещенной на бульваре под открытым небом выставки - повысить осведомленность о деятельности ЕС в Азербайджане и текущих проектах.

Более 100 фотографий, представленных на выставке, демонстрируют проекты ЕС различных лет, направленные на развитие регионов Азербайджана, семейного бизнеса, инклюзивного образования, женского предпринимательства в стране, а также истории успеха людей, принявших участие в этих проектах.

Выставка будет экспонироваться на протяжении месяца.