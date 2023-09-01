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Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем

Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем Идея мультикультурализма важна для углубления сотрудничества в сфере образования между Азербайджаном и Израилем.
Kультурная политика
1 сентября 2023 г. 11:05
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем

Идея мультикультурализма важна для углубления сотрудничества в сфере образования между Азербайджаном и Израилем.

Об этом Report заявила декан факультета педагогики Бар-Иланского университета Зехавит Гросс (Zehavit Gross).

"Образование - это фантастический посредник для развития идей мультикультурализма. Мы должны активизировать научные проекты между Азербайджаном и Израилем в этой сфере и способствовать укреплению мира и воспитанию студентов в духе мира", - сказала она.

Гросс подчеркнула, что необходимо применить креативность и серьезно отнестись к этой идее, далее усовершенствовать и интегрировать ее в учебные программы.

"Если мы практически реализуем данную инициативу, мы можем получить нечто новое, то, что никогда не делалось в прошлом", - добавила декан.

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