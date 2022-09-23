Даны указания по охране памятника "Mağara" в поселке Дюбенди

Глава Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джафарли распорядился о недопущении изменения облика памятника “Mağara” в поселке Дюбенди. Как сообщили Report в Госслужбе, Азад Джафарли

Глава Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джафарли распорядился о недопущении изменения облика памятника “Mağara” в поселке Дюбенди.



Как сообщили Report в Госслужбе, Азад Джафарли ознакомился с деятельностью Нардаранского историко-культурного заповедника.

На встрече с сотрудниками заповедника он дал указания и рекомендации по налаживанию работы заповедника на уровне современных требований, пропаганде находящихся здесь памятников.



Он также поинтересовался нынешним состоянием 22 исторических памятников, расположенных на территории заповедника, дал необходимые указания относительно крепости "Нардаран", Ханского сада и караван-сарая.



Азад Джафарли также осмотрел памятник с наскальными рисунками “Mağara”, расположенный на побережье Каспийского моря в поселке Дюбенди Хазарского района Баку. Он дал указание по охране и недопущению постороннего вмешательства в памятник “Mağara”, относящегося к IV-I тысячелетиям до н.э.