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Cтартовал благотворительный конкурс в поддержку детей Украины

Cтартовал благотворительный конкурс в поддержку детей Украины В Азербайджане стартовал конкурс детского творчества в поддержку Украины
Kультурная политика
20 апреля 2022 г. 16:44
Cтартовал благотворительный конкурс в поддержку детей Украины

В Азербайджане стартовал конкурс детского творчества в поддержку Украины.

Как передает Report со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, целью проекта является не только моральная поддержка, но и привлечение благотворительной помощи для детей, а также гуманитарной помощи для Украины.

Для участия в конкурсе в поддержку детей Украины необходимо подготовить тематические рисунки или поделки и разместить их на веб-сайте kidsart.az до 30 июня 2022 года.

"Победители будут определяться путем голосования (смайликов) и получат ценные призы от организаторов – общественной инициативы KidsArt.az, а также поощрительные призы от известного азербайджанского детского писателя Бахрама Багирзаде", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Charity competition in support of Ukrainian children starts in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı uşaqlara dəstək üçün müsabiqə başlayıb

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