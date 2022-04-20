Cтартовал благотворительный конкурс в поддержку детей Украины

В Азербайджане стартовал конкурс детского творчества в поддержку Украины

В Азербайджане стартовал конкурс детского творчества в поддержку Украины.

Как передает Report со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, целью проекта является не только моральная поддержка, но и привлечение благотворительной помощи для детей, а также гуманитарной помощи для Украины.

Для участия в конкурсе в поддержку детей Украины необходимо подготовить тематические рисунки или поделки и разместить их на веб-сайте kidsart.az до 30 июня 2022 года.

"Победители будут определяться путем голосования (смайликов) и получат ценные призы от организаторов – общественной инициативы KidsArt.az, а также поощрительные призы от известного азербайджанского детского писателя Бахрама Багирзаде", - говорится в публикации.