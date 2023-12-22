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Cостоялась презентация документального фильма "Гадрут, ты свободен!"

Cостоялась презентация документального фильма "Гадрут, ты свободен!" В Баку состоялась презентация документального фильма "Гадрут, ты свободен!".
Kультурная политика
22 декабря 2023 г. 20:10
Cостоялась презентация документального фильма Гадрут, ты свободен!

В Баку состоялась презентация документального фильма "Гадрут, ты свободен!".

Как сообщает Report, в церемонии презентации фильма приняли участие руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева, коллектив Министерства обороны, деятели культуры и искусства, представители общественности.

Документальный фильм был снят Бакинским медиа-центром и киностудией “Азербайджанфильм” по заказу Агентства кино.

Главный продюсер фильма Арзу Алиева, продюсеры Орман Алиев и Назим Гусейнов, автор сценария Расим Исмайлов, режиссер-постановщик Джавид Шарифов, операторы-постановщики Зия Бабаев и Али Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Hadrut, sən azadsan!" sənədli filminin təqdimatı olub

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