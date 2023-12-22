Cостоялась презентация документального фильма "Гадрут, ты свободен!"

В Баку состоялась презентация документального фильма "Гадрут, ты свободен!".

В Баку состоялась презентация документального фильма "Гадрут, ты свободен!".

Как сообщает Report, в церемонии презентации фильма приняли участие руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева, коллектив Министерства обороны, деятели культуры и искусства, представители общественности.

Документальный фильм был снят Бакинским медиа-центром и киностудией “Азербайджанфильм” по заказу Агентства кино.

Главный продюсер фильма Арзу Алиева, продюсеры Орман Алиев и Назим Гусейнов, автор сценария Расим Исмайлов, режиссер-постановщик Джавид Шарифов, операторы-постановщики Зия Бабаев и Али Алиев.