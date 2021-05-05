О нас
Report Georgia
Аудио новости

Cнят новый документальный фильм "Гёйча: потухший очаг"

Cнят новый документальный фильм "Гёйча: потухший очаг" Документальный фильм размещен на YouTube на азербайджанском, английском и русском языках
Kультурная политика
5 мая 2021 г. 16:27
Cнят новый документальный фильм Гёйча: потухший очаг
0 : 00
0 : 00

Молодежное крыло Общественного объединения информационно-коммуникационных технологий "Виртуальный Карабах" подготовило новый документальный фильм "Гёйча: потухший очаг".

Как сообщает Report, экранизация создана при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

В фильме повествуется о живописном озере Гёйча у подножия могучих гор, в окружении студеных родников и зеленых лугов, озере - наследии огузов, воспетом ашыгами, ставшим горькой утратой для азербайджанской культуры и истории.

Автором идеи и руководителем проекта является Нуреддин Мехтиев, авторы сценария - историки Назим Мустафа, Рамин Ализаде, режиссер - Теймур Наджафзаде.

Документальный фильм размещен на YouTube на азербайджанском, английском и русском языках.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке New documentary "Goycha: A Lost Hearth" released
Версия на азербайджанском языке Yeni "Göyçə: itirilmiş ocaq" sənədli filmi istehsal edilib

Новости партнеров

Самое читаемое

Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
1 мая 2021 г. 10:33
Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
4 мая 2021 г. 15:03
Скончался Азад Рагимов
Скончался Азад Рагимов
30 апреля 2021 г. 23:25
Певец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
ФотоПевец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
4 мая 2021 г. 19:24
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
2 мая 2021 г. 19:35
Минздрав Кыргызстана заявил о 31 погибшем в результате пограничного конфликта
Минздрав Кыргызстана заявил о 31 погибшем в результате пограничного конфликта
30 апреля 2021 г. 16:19
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
30 апреля 2021 г. 11:02
Азад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
ФотоАзад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
2 мая 2021 г. 12:01
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
2 мая 2021 г. 17:11
Иран и российские миротворцы организовали контрабанду в Карабах? - ВИДЕО
Иран и российские миротворцы организовали контрабанду в Карабах? - ВИДЕО
3 мая 2021 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi