Cнят новый документальный фильм "Гёйча: потухший очаг"

Документальный фильм размещен на YouTube на азербайджанском, английском и русском языках

Молодежное крыло Общественного объединения информационно-коммуникационных технологий "Виртуальный Карабах" подготовило новый документальный фильм "Гёйча: потухший очаг".

Как сообщает Report, экранизация создана при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

В фильме повествуется о живописном озере Гёйча у подножия могучих гор, в окружении студеных родников и зеленых лугов, озере - наследии огузов, воспетом ашыгами, ставшим горькой утратой для азербайджанской культуры и истории.

Автором идеи и руководителем проекта является Нуреддин Мехтиев, авторы сценария - историки Назим Мустафа, Рамин Ализаде, режиссер - Теймур Наджафзаде.

Документальный фильм размещен на YouTube на азербайджанском, английском и русском языках.