CNN посвятил статью национальному танцу Азербайджана "яллы"

Яллы, шедевр азербайджанского народного танца, является не просто обычным танцем, а показывает особенности азербайджанского народа, символизируя его храбрость, единство и солидарность.

Яллы, шедевр азербайджанского народного танца, является не просто обычным танцем, а демонстрирует особенности азербайджанского народа, символизируя его храбрость, единство и солидарность.

Как передает Report, статью о национальном танце Азербайджана опубликовал CNN Greece.

Яллы, традиционный групповой танец, считается жемчужиной и древнейшим видом азербайджанской культуры.

"Эти танцы являются выражением прошлого, настоящего и национальных традиций азербайджанского народа. Требуются усилия, чтобы сохранить это народное наследие, которое передается из поколения в поколение на протяжении веков и по сей день",- говорится в статье.

Отмечается, что по оценкам экспертов, в Азербайджане насчитывается более тысячи видов яллы, в том числе «кочари», «учаяг», «телло», «тензере» и «галадангалая». Традиционные групповые танцы Нахчывана (кочари, тензере) были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.