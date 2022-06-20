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CNN посвятил статью национальному танцу Азербайджана "яллы"

CNN посвятил статью национальному танцу Азербайджана "яллы" Яллы, шедевр азербайджанского народного танца, является не просто обычным танцем, а показывает особенности азербайджанского народа, символизируя его храбрость, единство и солидарность.
Kультурная политика
20 июня 2022 г. 15:24
CNN посвятил статью национальному танцу Азербайджана яллы

Яллы, шедевр азербайджанского народного танца, является не просто обычным танцем, а демонстрирует особенности азербайджанского народа, символизируя его храбрость, единство и солидарность.

Как передает Report, статью о национальном танце Азербайджана опубликовал CNN Greece.

Яллы, традиционный групповой танец, считается жемчужиной и древнейшим видом азербайджанской культуры.

"Эти танцы являются выражением прошлого, настоящего и национальных традиций азербайджанского народа. Требуются усилия, чтобы сохранить это народное наследие, которое передается из поколения в поколение на протяжении веков и по сей день",- говорится в статье.

Отмечается, что по оценкам экспертов, в Азербайджане насчитывается более тысячи видов яллы, в том числе «кочари», «учаяг», «телло», «тензере» и «галадангалая». Традиционные групповые танцы Нахчывана (кочари, тензере) были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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Версия на азербайджанском языке CNN-də Azərbaycanın milli rəqsi “Yallı” barədə məqalə dərc edilib
Версия на английском языке CNN dedicates article to national Azerbaijani dance

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