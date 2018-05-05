Cкончался народный артист Азербайджана Фуад Поладов

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Cкончался известный актер театра и кино, народный артист Азербайджана Фуад Поладов. Об этом Report сообщили в семье народного артиста.

Церемония прощания с Ф. Поладовым состоится сегодня в его доме по адресу проспект Бабека 10.

Cогласно завещанию он будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Ясамальском районе.

Фуад Поладов родился в Баку 24 мая 1948 года. Окончил среднюю школу № 132. В 1966 году впервые снялся в фильме "Следствие продолжается" в роли Салима. В 1967-1972 гг окончил актерский факультет Азербайджанского Государственного института искусств. По приглашению педагога Тофика Кязымова будучи студентом Ф.Поладов на сцене Академического национального драматического театра играл роль Савалана в постановке пьесы Ильяса Эфендиева "Уничтоженные дневники". После премьеры спектакля 29 ноября 1969 года Ф.Поладов был включен в актерскую труппу театра. Двадцать лет проработал в этом коллективе. 20 марта 1987 года ему присвоено звание народного артиста Азербайджанской ССР. Фуад Поладов снимался в 43 фильмах, сыграл десятки ролей в Академическом национальном драматическом театре и на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.